ATX-Titel AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AT S (AT&S)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AT S (AT&S)-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse Wien Handel mit dem AT S (AT&S)-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 27,10 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,690 AT S (AT&S)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 08.10.2026 auf 221,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 817,34 EUR wert. Mit einer Performance von +717,34 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von AT S (AT&S) betrug jüngst 8,53 Mrd. Euro. Der AT S (AT&S)-Börsengang fand am 16.07.1999 an der Börse Wien statt. Das AT S (AT&S)-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 18,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at