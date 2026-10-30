ATX-Titel AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AT S (AT&S) von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in AT S (AT&S)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der AT S (AT&S)-Aktie an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 10,18 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 9,823 AT S (AT&S)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 522,59 EUR, da sich der Wert eines AT S (AT&S)-Anteils am 29.10.2026 auf 155,00 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +1 422,59 Prozent.

Der Börsenwert von AT S (AT&S) belief sich zuletzt auf 6,02 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der AT S (AT&S)-Aktie fand am 16.07.1999 an der Börse Wien statt. Der erste festgestellte Kurs der AT S (AT&S)-Aktie lag damals bei 18,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at