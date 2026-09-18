AT & S Aktie

AT & S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
AT S (AT&S)-Anlage im Blick 18.09.2026 10:04:01

ATX-Titel AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AT S (AT&S) von vor 3 Jahren eingebracht

ATX-Titel AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AT S (AT&S) von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in AT S (AT&S) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden AT S (AT&S)-Anteile via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 30,70 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die AT S (AT&S)-Aktie investiert, befänden sich nun 3,257 AT S (AT&S)-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.09.2026 544,63 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 167,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 444,63 Prozent gesteigert.

Der AT S (AT&S)-Wert an der Börse wurde auf 6,15 Mrd. Euro beziffert. AT S (AT&S)-Anteile wurde am 16.07.1999 an der Börse Wien erstmalig gehandelt. Die AT S (AT&S)-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 18,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: AT&S

Nachrichten zu AT & S (AT&S)

mehr Nachrichten

Analysen zu AT & S (AT&S)

mehr Analysen
16.09.26 AT & S kaufen Erste Group Bank
05.08.26 AT & S kaufen Deutsche Bank AG
05.08.26 AT & S verkaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.07.26 AT & S kaufen Deutsche Bank AG
16.06.26 AT & S kaufen Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 175,80 5,14% AT & S (AT&S)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Großer Verfallstag: ATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen