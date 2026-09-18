AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
|AT S (AT&S)-Anlage im Blick
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18.09.2026 10:04:01
ATX-Titel AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AT S (AT&S) von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden AT S (AT&S)-Anteile via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 30,70 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die AT S (AT&S)-Aktie investiert, befänden sich nun 3,257 AT S (AT&S)-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.09.2026 544,63 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 167,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 444,63 Prozent gesteigert.
Der AT S (AT&S)-Wert an der Börse wurde auf 6,15 Mrd. Euro beziffert. AT S (AT&S)-Anteile wurde am 16.07.1999 an der Börse Wien erstmalig gehandelt. Die AT S (AT&S)-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 18,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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