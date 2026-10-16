AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
|Rentable AT S (AT&S)-Anlage?
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16.10.2026 10:03:30
ATX-Titel AT S (AT&S)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AT S (AT&S)-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der AT S (AT&S)-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 25,88 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die AT S (AT&S)-Aktie investierten, hätten nun 38,640 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.10.2026 6 839,26 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 177,00 EUR belief. Mit einer Performance von +583,93 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
AT S (AT&S) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,81 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der AT S (AT&S)-Anteile an der Börse Wien war der 16.07.1999. Der Erstkurs des AT S (AT&S)-Papiers lag beim Börsengang bei 18,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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