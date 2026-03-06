BAWAG Aktie
ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BAWAG-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
BAWAG-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das BAWAG-Papier 43,62 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 229,253 BAWAG-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 28 610,73 EUR, da sich der Wert eines BAWAG-Papiers am 05.03.2026 auf 124,80 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +186,11 Prozent.
BAWAG war somit zuletzt am Markt 9,76 Mrd. Euro wert. BAWAG-Papiere wurden am 25.10.2017 zum ersten Mal an der Börse Wien gehandelt. Der Erstkurs des BAWAG-Papiers belief sich damals auf 47,30 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu BAWAG
|25.02.26
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
|12.02.26
|BAWAG buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|BAWAG buy
|UBS AG
|24.11.25
|BAWAG overweight
|Morgan Stanley
|23.10.25
|BAWAG buy
|Deutsche Bank AG
