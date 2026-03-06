ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BAWAG-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BAWAG-Aktie gebracht.

BAWAG-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das BAWAG-Papier 43,62 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 229,253 BAWAG-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 28 610,73 EUR, da sich der Wert eines BAWAG-Papiers am 05.03.2026 auf 124,80 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +186,11 Prozent.

BAWAG war somit zuletzt am Markt 9,76 Mrd. Euro wert. BAWAG-Papiere wurden am 25.10.2017 zum ersten Mal an der Börse Wien gehandelt. Der Erstkurs des BAWAG-Papiers belief sich damals auf 47,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at