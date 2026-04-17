BAWAG Aktie
WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2
|Rentable BAWAG-Investition?
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17.04.2026 10:03:58
ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BAWAG-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das BAWAG-Papier an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren BAWAG-Anteile an diesem Tag 88,80 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die BAWAG-Aktie investiert hat, hat nun 112,613 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 353,60 EUR, da sich der Wert einer BAWAG-Aktie am 16.04.2026 auf 154,10 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 73,54 Prozent gesteigert.
BAWAG markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,94 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der BAWAG-Aktie fand am 25.10.2017 an der Börse Wien statt. Der erste festgestellte Kurs eines BAWAG-Anteils lag damals bei 47,30 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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