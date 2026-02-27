BAWAG Aktie
WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2
|Performance unter der Lupe
|
27.02.2026 10:03:43
ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der BAWAG-Aktie via Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende standen BAWAG-Anteile an diesem Tag bei 58,60 EUR. Bei einem BAWAG-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,065 BAWAG-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen BAWAG-Anteile wären am 26.02.2026 2 313,99 EUR wert, da der Schlussstand 135,60 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 131,40 Prozent angezogen.
Insgesamt war BAWAG zuletzt 10,27 Mrd. Euro wert. Die BAWAG-Aktie wurde am 25.10.2017 an der Börse Wien erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines BAWAG-Anteils lag damals bei 47,30 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
