ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in BAWAG-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der BAWAG-Aktie via Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende standen BAWAG-Anteile an diesem Tag bei 58,60 EUR. Bei einem BAWAG-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,065 BAWAG-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen BAWAG-Anteile wären am 26.02.2026 2 313,99 EUR wert, da der Schlussstand 135,60 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 131,40 Prozent angezogen.

Insgesamt war BAWAG zuletzt 10,27 Mrd. Euro wert. Die BAWAG-Aktie wurde am 25.10.2017 an der Börse Wien erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines BAWAG-Anteils lag damals bei 47,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at