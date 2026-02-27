BAWAG Aktie

WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2

Performance unter der Lupe 27.02.2026 10:03:43

ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in BAWAG-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der BAWAG-Aktie via Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende standen BAWAG-Anteile an diesem Tag bei 58,60 EUR. Bei einem BAWAG-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,065 BAWAG-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen BAWAG-Anteile wären am 26.02.2026 2 313,99 EUR wert, da der Schlussstand 135,60 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 131,40 Prozent angezogen.

Insgesamt war BAWAG zuletzt 10,27 Mrd. Euro wert. Die BAWAG-Aktie wurde am 25.10.2017 an der Börse Wien erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines BAWAG-Anteils lag damals bei 47,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

