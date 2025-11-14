BAWAG Aktie

Lohnender BAWAG-Einstieg? 14.11.2025 10:03:43

ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in BAWAG-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit dem BAWAG-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die BAWAG-Aktie bei 35,78 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 279,486 BAWAG-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 32 196,76 EUR, da sich der Wert eines BAWAG-Anteils am 13.11.2025 auf 115,20 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 221,97 Prozent erhöht.

BAWAG war somit zuletzt am Markt 8,96 Mrd. Euro wert. Das BAWAG-Papier wurde am 25.10.2017 an der Börse Wien zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des BAWAG-Anteils belief sich damals auf 47,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

