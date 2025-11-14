BAWAG Aktie
WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2
|Lohnender BAWAG-Einstieg?
|
14.11.2025 10:03:43
ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit dem BAWAG-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die BAWAG-Aktie bei 35,78 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 279,486 BAWAG-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 32 196,76 EUR, da sich der Wert eines BAWAG-Anteils am 13.11.2025 auf 115,20 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 221,97 Prozent erhöht.
BAWAG war somit zuletzt am Markt 8,96 Mrd. Euro wert. Das BAWAG-Papier wurde am 25.10.2017 an der Börse Wien zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des BAWAG-Anteils belief sich damals auf 47,30 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BAWAGmehr Nachrichten
|
15:59
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|Schwache Performance in Wien: Das macht der ATX Prime aktuell (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Wien: ATX Prime beginnt Freitagshandel im Minus (finanzen.at)
|
12.11.25
|Börse Wien in Grün: ATX am Mittwochmittag stärker (finanzen.at)
|
11.11.25
|Gute Stimmung in Wien: ATX verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
10.11.25
|Freundlicher Handel: ATX liegt im Plus (finanzen.at)
|
10.11.25
|Börse Wien: ATX am Montagmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
10.11.25
|Aufschläge in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)