ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BAWAG-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem BAWAG-Papier via Börse Wien ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 102,00 EUR. Bei einem BAWAG-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,804 BAWAG-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 229,41 EUR, da sich der Wert eines BAWAG-Anteils am 19.03.2026 auf 125,40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,94 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete BAWAG eine Marktkapitalisierung von 9,66 Mrd. Euro. Das BAWAG-Papier wurde am 25.10.2017 an der Börse Wien erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des BAWAG-Papiers lag damals bei 47,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at