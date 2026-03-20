BAWAG Aktie
WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2
|BAWAG-Performance im Blick
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20.03.2026 10:04:04
ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem BAWAG-Papier via Börse Wien ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 102,00 EUR. Bei einem BAWAG-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,804 BAWAG-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 229,41 EUR, da sich der Wert eines BAWAG-Anteils am 19.03.2026 auf 125,40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,94 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete BAWAG eine Marktkapitalisierung von 9,66 Mrd. Euro. Das BAWAG-Papier wurde am 25.10.2017 an der Börse Wien erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des BAWAG-Papiers lag damals bei 47,30 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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