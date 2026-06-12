BAWAG Aktie
WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2
|Investmentbeispiel
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12.06.2026 10:03:55
ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades BAWAG-Anteilen via Börse Wien ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 107,80 EUR. Bei einem BAWAG-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,276 BAWAG-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 157,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 461,97 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 46,20 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von BAWAG betrug jüngst 11,91 Mrd. Euro. Die BAWAG-Aktie wurde am 25.10.2017 an der Börse Wien zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des BAWAG-Papiers bei 47,30 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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