BAWAG Aktie

BAWAG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2

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Investmentbeispiel 12.06.2026 10:03:55

ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor einem Jahr abgeworfen

ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in BAWAG-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades BAWAG-Anteilen via Börse Wien ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 107,80 EUR. Bei einem BAWAG-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,276 BAWAG-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 157,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 461,97 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 46,20 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von BAWAG betrug jüngst 11,91 Mrd. Euro. Die BAWAG-Aktie wurde am 25.10.2017 an der Börse Wien zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des BAWAG-Papiers bei 47,30 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

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