BAWAG Aktie
WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2
|Lohnende BAWAG-Investition?
|
23.01.2026 10:04:02
ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades BAWAG-Anteilen via Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 89,55 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die BAWAG-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 111,669 BAWAG-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 137,30 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 15 332,22 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 15 332,22 EUR entspricht einer Performance von +53,32 Prozent.
Jüngst verzeichnete BAWAG eine Marktkapitalisierung von 10,51 Mrd. Euro. Die BAWAG-Aktie ging am 25.10.2017 an die Börse Wien. Der Erstkurs des BAWAG-Papiers belief sich damals auf 47,30 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
