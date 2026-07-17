BAWAG Aktie

BAWAG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2

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Frühe Anlage 17.07.2026 10:03:58

ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BAWAG-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BAWAG-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in BAWAG-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 17.07.2023 wurde das BAWAG-Papier via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 41,76 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die BAWAG-Aktie investiert hat, hat nun 2,395 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen BAWAG-Aktien wären am 16.07.2026 417,62 EUR wert, da der Schlussstand 174,40 EUR betrug. Aus 100 EUR wurden somit 417,62 EUR, was einer positiven Performance von 317,62 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von BAWAG belief sich zuletzt auf 13,43 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des BAWAG-Papiers fand am 25.10.2017 an der Börse Wien statt. Die BAWAG-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 47,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

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