ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel hätte eine Investition in BAWAG von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 20.09.2019 wurde die BAWAG-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen BAWAG-Anteile an diesem Tag bei 37,06 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,698 BAWAG-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 191,99 EUR, da sich der Wert eines BAWAG-Anteils am 19.09.2024 auf 71,15 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 91,99 Prozent.

Alle BAWAG-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,50 Mrd. Euro. Am 25.10.2017 wurden BAWAG-Papiere zum ersten Mal an der Börse Wien gehandelt. Zum Börsendebüt der BAWAG-Aktie wurde der Erstkurs mit 47,30 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at