BAWAG Aktie

BAWAG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 10.07.2026 10:04:08

ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel hätte eine Investition in BAWAG von vor einem Jahr abgeworfen

ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel hätte eine Investition in BAWAG von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in BAWAG-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem BAWAG-Papier an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 109,50 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 91,324 BAWAG-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 109,59 EUR, da sich der Wert eines BAWAG-Papiers am 09.07.2026 auf 176,40 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 61,10 Prozent zugenommen.

Alle BAWAG-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,54 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der BAWAG-Aktie fand am 25.10.2017 an der Börse Wien statt. Damals wurde der erste Kurs des BAWAG-Papiers bei 47,30 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Nachrichten zu BAWAG

mehr Nachrichten