ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel hätte eine Investition in BAWAG von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in BAWAG-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem BAWAG-Papier an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 109,50 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 91,324 BAWAG-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 109,59 EUR, da sich der Wert eines BAWAG-Papiers am 09.07.2026 auf 176,40 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 61,10 Prozent zugenommen.

Alle BAWAG-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,54 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der BAWAG-Aktie fand am 25.10.2017 an der Börse Wien statt. Damals wurde der erste Kurs des BAWAG-Papiers bei 47,30 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at