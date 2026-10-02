BAWAG Aktie

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WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2

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Profitable BAWAG-Anlage? 02.10.2026 10:04:08

ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel hätte eine Investition in BAWAG von vor einem Jahr abgeworfen

ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel hätte eine Investition in BAWAG von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BAWAG-Aktien verdienen können.

Am 02.10.2025 wurde die BAWAG-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die BAWAG-Anteile bei 110,40 EUR. Bei einem BAWAG-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 90,580 BAWAG-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 914,86 EUR, da sich der Wert einer BAWAG-Aktie am 01.10.2026 auf 175,70 EUR belief. Damit wäre die Investition um 59,15 Prozent gestiegen.

BAWAG erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,78 Mrd. Euro. Das BAWAG-Papier wurde am 25.10.2017 an der Börse Wien zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines BAWAG-Anteils lag damals bei 47,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

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