BAWAG Aktie

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WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2

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Lohnendes BAWAG-Investment? 18.09.2026 10:04:01

ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BAWAG-Investment von vor 5 Jahren verdient

ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BAWAG-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BAWAG-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das BAWAG-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 51,05 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die BAWAG-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,959 BAWAG-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 178,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 349,85 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 249,85 Prozent angewachsen.

BAWAG wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,67 Mrd. Euro gelistet. Am 25.10.2017 wurden BAWAG-Anteile zum ersten Mal an der Börse Wien gehandelt. Das BAWAG-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 47,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

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25.02.26 BAWAG neutral Erste Group Bank
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BAWAG 176,50 -1,18% BAWAG

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