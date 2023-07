ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BAWAG verdient

Vor Jahren BAWAG-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der BAWAG-Aktie an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 39,82 EUR. Bei einem BAWAG-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25,113 BAWAG-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des BAWAG-Papiers auf 43,52 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 092,92 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 9,29 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von BAWAG belief sich zuletzt auf 3,67 Mrd. Euro. Der BAWAG-Börsengang fand am 25.10.2017 an der Börse Wien statt. Damals wurde der erste Kurs eines BAWAG-Anteils bei 47,30 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at