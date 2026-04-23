ATX-Titel BAWAG-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich BAWAG-Anleger freuen

Im Zuge der Hauptversammlung von ATX-Titel BAWAG am 22.04.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 6,25 EUR je Aktie beschlossen. Die Dividende ist somit im Vergleich zum Vorjahr 13,64 Prozent gestiegen. Somit zahlt BAWAG insgesamt 478,00 Mio. EUR an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 21,63 Prozent.

BAWAG- Dividendenrendite im Blick

Die BAWAG-Aktie verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem wien-Handel bei 150,90 EUR in den Feierabend. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von BAWAG wird das BAWAG-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem BAWAG-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Aktionäre. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des BAWAG-Wertpapiers 4,84 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verringert, damals betrug sie noch 6,78 Prozent.

Vergleich von tatsächlicher Rendite und Aktienkurs

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der BAWAG-Kurs via wien 65,55 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 70,86 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von BAWAG

Für 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 6,86 EUR aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verkleinerung auf 4,55 Prozent bedeuten.

BAWAG-Fundamentaldaten

BAWAG ist ein ATX-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 11,912 Mrd. EUR. BAWAG besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,34. Der Umsatz von BAWAG belief sich in 2025 auf 4,043 Mrd. EUR. Das EPS summierte sich derweil auf 10,45 EUR.

Redaktion finanzen.at