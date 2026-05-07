ATX-Titel CA Immobilien-Aktie: CA Immobilien senkt Dividende

Bei der Hauptversammlung von ATX-Papier CA Immobilien am 06.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,90 EUR beschlossen. Damit wurde die CA Immobilien-Dividende im Vorjahresvergleich um 10,00 Prozent verringert. Somit zahlt CA Immobilien insgesamt 95,85 Mio. EUR an Aktionäre aus. Damit wurde die CA Immobilien-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 22,62 Prozent erhöht.

Ausschüttungsrendite im Blick

Schlussendlich notierte das CA Immobilien-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via wien bei 27,70 EUR. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von CA Immobilien, demnach wird der CA Immobilien-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf den CA Immobilien-Anteilsschein auswirken. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Investoren vorgenommen. Für das Jahr 2025 verzeichnet die CA Immobilien-Aktie eine Dividendenrendite von 4,00 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 4,29 Prozent.

Tatsächliche Rendite und Aktienkurs im Vergleich

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der CA Immobilien-Kurs via wien 6,54 Prozent erhöht. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 47,92 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie CA Immobilien

Für 2026 gehen Analysten von FactSet von einer Steigerung der Dividende auf 0,91 EUR aus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 3,29 Prozent fallen.

Kerndaten von Dividenden-Aktie CA Immobilien

Der Börsenwert des ATX-Unternehmens CA Immobilien steht aktuell bei 2,342 Mrd. EUR. CA Immobilien weist aktuell ein KGV von 11,68 auf. Der Umsatz von CA Immobilien belief sich in 2025 auf 301,240 Mio. EUR. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 1,93 EUR.

Redaktion finanzen.at