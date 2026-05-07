CA Immobilien Aktie

CA Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Stockdividende 07.05.2026 10:03:34

ATX-Titel CA Immobilien-Aktie: CA Immobilien senkt Dividende

ATX-Titel CA Immobilien-Aktie: CA Immobilien senkt Dividende

Es wurde beschlossen, Anteilseignern eine Dividende auszuschütten.

Bei der Hauptversammlung von ATX-Papier CA Immobilien am 06.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,90 EUR beschlossen. Damit wurde die CA Immobilien-Dividende im Vorjahresvergleich um 10,00 Prozent verringert. Somit zahlt CA Immobilien insgesamt 95,85 Mio. EUR an Aktionäre aus. Damit wurde die CA Immobilien-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 22,62 Prozent erhöht.

Ausschüttungsrendite im Blick

Schlussendlich notierte das CA Immobilien-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via wien bei 27,70 EUR. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von CA Immobilien, demnach wird der CA Immobilien-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf den CA Immobilien-Anteilsschein auswirken. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Investoren vorgenommen. Für das Jahr 2025 verzeichnet die CA Immobilien-Aktie eine Dividendenrendite von 4,00 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 4,29 Prozent.

Tatsächliche Rendite und Aktienkurs im Vergleich

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der CA Immobilien-Kurs via wien 6,54 Prozent erhöht. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 47,92 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie CA Immobilien

Für 2026 gehen Analysten von FactSet von einer Steigerung der Dividende auf 0,91 EUR aus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 3,29 Prozent fallen.

Kerndaten von Dividenden-Aktie CA Immobilien

Der Börsenwert des ATX-Unternehmens CA Immobilien steht aktuell bei 2,342 Mrd. EUR. CA Immobilien weist aktuell ein KGV von 11,68 auf. Der Umsatz von CA Immobilien belief sich in 2025 auf 301,240 Mio. EUR. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 1,93 EUR.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG,g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu CA Immobilien

mehr Nachrichten

Analysen zu CA Immobilien

mehr Analysen
02.04.26 CA Immobilien accumulate Erste Group Bank
29.08.25 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
11.04.25 CA Immobilien buy Erste Group Bank
28.03.25 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
25.11.24 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CA Immobilien 25,15 -6,68% CA Immobilien

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit leichterer Tendenz -- Wall Street stärker erwartet -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben am Freitag nach. Die Wall Street dürfte am Freitag zulegen. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen