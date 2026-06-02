CA Immobilien Aktie

CA Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352

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Lukrativer CA Immobilien-Einstieg? 02.06.2026 10:04:20

ATX-Titel CA Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CA Immobilien-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

ATX-Titel CA Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CA Immobilien-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in CA Immobilien eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse Wien Handel mit dem CA Immobilien-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 23,70 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 42,194 CA Immobilien-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 01.06.2026 auf 24,65 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 040,08 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 4,01 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von CA Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 2,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG

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