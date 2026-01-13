CA Immobilien Aktie

CA Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
CA Immobilien-Anlage 13.01.2026 10:03:41

ATX-Titel CA Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CA Immobilien-Investment von vor einem Jahr eingefahren

ATX-Titel CA Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CA Immobilien-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CA Immobilien-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das CA Immobilien-Papier an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand die CA Immobilien-Aktie an diesem Tag bei 22,24 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die CA Immobilien-Aktie investiert, befänden sich nun 449,640 CA Immobilien-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen CA Immobilien-Aktien wären am 12.01.2026 11 016,19 EUR wert, da der Schlussstand 24,50 EUR betrug. Damit wäre die Investition 10,16 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für CA Immobilien eine Börsenbewertung in Höhe von 2,33 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG

Nachrichten zu CA Immobilien

mehr Nachrichten

Analysen zu CA Immobilien

mehr Analysen
29.08.25 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
11.04.25 CA Immobilien buy Erste Group Bank
28.03.25 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
25.11.24 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
27.09.24 CA Immobilien accumulate Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CA Immobilien 24,32 -0,73% CA Immobilien

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Start der Berichtssaison: ATX und DAX stabil aber trotzdem mit neuen Allzeithochs -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich stärker
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich im Dienstagshandel zunächst nur wenig. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen