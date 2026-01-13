CA Immobilien Aktie
ATX-Titel CA Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CA Immobilien-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das CA Immobilien-Papier an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand die CA Immobilien-Aktie an diesem Tag bei 22,24 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die CA Immobilien-Aktie investiert, befänden sich nun 449,640 CA Immobilien-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen CA Immobilien-Aktien wären am 12.01.2026 11 016,19 EUR wert, da der Schlussstand 24,50 EUR betrug. Damit wäre die Investition 10,16 Prozent mehr wert.
Zuletzt ergab sich für CA Immobilien eine Börsenbewertung in Höhe von 2,33 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu CA Immobilien
|29.08.25
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|11.04.25
|CA Immobilien buy
|Erste Group Bank
|28.03.25
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|27.09.24
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
