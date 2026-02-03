ATX-Titel CA Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CA Immobilien von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in CA Immobilien eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

CA Immobilien-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der CA Immobilien-Anteile betrug an diesem Tag 15,67 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 EUR in die CA Immobilien-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 638,162 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 966,82 EUR, da sich der Wert einer CA Immobilien-Aktie am 02.02.2026 auf 25,02 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 59,67 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte CA Immobilien einen Börsenwert von 2,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at