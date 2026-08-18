CA Immobilien Aktie
WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352
|Investmentbeispiel
|
18.08.2026 10:03:34
ATX-Titel CA Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CA Immobilien von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden CA Immobilien-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die CA Immobilien-Aktie bei 16,46 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die CA Immobilien-Aktie investiert hat, hat nun 6,075 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 141,86 EUR, da sich der Wert eines CA Immobilien-Papiers am 17.08.2026 auf 23,35 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 41,86 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von CA Immobilien belief sich jüngst auf 2,20 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG
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