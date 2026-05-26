ATX-Titel CA Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CA Immobilien von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen CA Immobilien-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit der CA Immobilien-Aktie statt. Der Schlusskurs der CA Immobilien-Anteile betrug an diesem Tag 16,04 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,236 CA Immobilien-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 159,03 EUR, da sich der Wert eines CA Immobilien-Anteils am 25.05.2026 auf 25,50 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 59,03 Prozent angezogen.

Der CA Immobilien-Wert an der Börse wurde auf 2,33 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at