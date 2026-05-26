CA Immobilien Aktie

CA Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investmentbeispiel 26.05.2026 10:03:47

ATX-Titel CA Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CA Immobilien von vor 10 Jahren eingefahren

ATX-Titel CA Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CA Immobilien von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen CA Immobilien-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit der CA Immobilien-Aktie statt. Der Schlusskurs der CA Immobilien-Anteile betrug an diesem Tag 16,04 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,236 CA Immobilien-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 159,03 EUR, da sich der Wert eines CA Immobilien-Anteils am 25.05.2026 auf 25,50 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 59,03 Prozent angezogen.

Der CA Immobilien-Wert an der Börse wurde auf 2,33 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG

Nachrichten zu CA Immobilien

mehr Nachrichten