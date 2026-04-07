ATX-Titel CA Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CA Immobilien von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in CA Immobilien-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die CA Immobilien-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 21,40 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das CA Immobilien-Papier investiert hätte, hätte er nun 467,290 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.04.2026 auf 25,04 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 700,93 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 11 700,93 EUR entspricht einer Performance von +17,01 Prozent.

Zuletzt ergab sich für CA Immobilien eine Börsenbewertung in Höhe von 2,35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at