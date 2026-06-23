CA Immobilien Aktie
WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352
|Frühes Investment
|
23.06.2026 10:04:02
ATX-Titel CA Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CA Immobilien von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das CA Immobilien-Papier an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die CA Immobilien-Anteile bei 15,91 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die CA Immobilien-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 62,854 CA Immobilien-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 22.06.2026 1 467,63 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 23,35 EUR belief. Mit einer Performance von +46,76 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle CA Immobilien-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,13 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG
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