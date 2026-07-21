CA Immobilien Aktie

CA Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352

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Lohnende CA Immobilien-Anlage? 21.07.2026 10:04:12

ATX-Titel CA Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CA Immobilien von vor 10 Jahren abgeworfen

ATX-Titel CA Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CA Immobilien von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in CA Immobilien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem CA Immobilien-Papier via Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 16,19 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 617,856 CA Immobilien-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der CA Immobilien-Aktie auf 23,65 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 612,30 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 14 612,30 EUR entspricht einer Performance von +46,12 Prozent.

CA Immobilien erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG

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