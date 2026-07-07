ATX-Titel CA Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CA Immobilien von vor 3 Jahren verloren

Am 07.07.2023 wurde das CA Immobilien-Papier an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das CA Immobilien-Papier an diesem Tag 26,90 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die CA Immobilien-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,717 CA Immobilien-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des CA Immobilien-Papiers auf 23,95 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 89,03 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 10,97 Prozent vermindert.

Der Marktwert von CA Immobilien betrug jüngst 2,22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at