ATX-Titel CA Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CA Immobilien von vor einem Jahr verdient

CA Immobilien-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die CA Immobilien-Aktie bei 23,30 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,292 CA Immobilien-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.02.2026 gerechnet (25,38 EUR), wäre die Investition nun 108,93 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 8,93 Prozent gleich.

Der Marktwert von CA Immobilien betrug jüngst 2,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at