CA Immobilien Aktie
WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352
|Langfristige Anlage
|
11.08.2026 10:04:10
ATX-Titel CA Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein CA Immobilien-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das CA Immobilien-Papier an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das CA Immobilien-Papier an diesem Tag bei 37,50 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 EUR in die CA Immobilien-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 266,667 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 10.08.2026 6 426,67 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 24,10 EUR belief. Damit wäre die Investition um 35,73 Prozent gesunken.
Jüngst verzeichnete CA Immobilien eine Marktkapitalisierung von 2,24 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG
Nachrichten zu CA Immobilien
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10.08.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime fällt am Nachmittag (finanzen.at)
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10.08.26
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10.08.26
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Analysen zu CA Immobilien
|25.06.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|29.08.25
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|11.04.25
|CA Immobilien buy
|Erste Group Bank
|25.06.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|29.08.25
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|11.04.25
|CA Immobilien buy
|Erste Group Bank
|11.04.25
|CA Immobilien buy
|Erste Group Bank
|18.07.23
|CA Immobilien kaufen
|Deutsche Bank AG
|19.01.23
|CA Immobilien kaufen
|Deutsche Bank AG
|25.01.22
|CA Immobilien kaufen
|Deutsche Bank AG
|25.06.21
|CA Immobilien kaufen
|Deutsche Bank AG
|13.06.24
|CA Immobilien Hold
|Erste Group Bank
|25.06.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|29.08.25
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|28.03.25
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|CA Immobilien
|24,20
|0,41%
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