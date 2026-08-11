CA Immobilien Aktie

CA Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352

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Langfristige Anlage 11.08.2026 10:04:10

ATX-Titel CA Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein CA Immobilien-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

ATX-Titel CA Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein CA Immobilien-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in CA Immobilien eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das CA Immobilien-Papier an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das CA Immobilien-Papier an diesem Tag bei 37,50 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 EUR in die CA Immobilien-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 266,667 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 10.08.2026 6 426,67 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 24,10 EUR belief. Damit wäre die Investition um 35,73 Prozent gesunken.

Jüngst verzeichnete CA Immobilien eine Marktkapitalisierung von 2,24 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG

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25.06.26 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
22.05.26 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
02.04.26 CA Immobilien accumulate Erste Group Bank
29.08.25 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
11.04.25 CA Immobilien buy Erste Group Bank
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CA Immobilien 24,20 0,41% CA Immobilien

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