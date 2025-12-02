CA Immobilien Aktie
WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352
|CA Immobilien-Performance im Blick
|
02.12.2025 10:03:57
ATX-Titel CA Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CA Immobilien von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der CA Immobilien-Aktie via Börse Wien ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 29,05 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 3,442 CA Immobilien-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 01.12.2025 auf 24,28 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 83,58 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 16,42 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete CA Immobilien eine Marktkapitalisierung von 2,33 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG
