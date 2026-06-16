CA Immobilien Aktie
WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352
|Lukrative CA Immobilien-Investition?
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16.06.2026 10:03:56
ATX-Titel CA Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine CA Immobilien-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 16.06.2021 wurde die CA Immobilien-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die CA Immobilien-Anteile bei 35,60 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,809 CA Immobilien-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der CA Immobilien-Aktie auf 23,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 64,61 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 35,39 Prozent eingebüßt.
Jüngst verzeichnete CA Immobilien eine Marktkapitalisierung von 2,13 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG
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