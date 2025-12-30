ATX-Titel CA Immobilien-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CA Immobilien von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in CA Immobilien-Aktien gewesen.

Die CA Immobilien-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 31,35 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 31,898 CA Immobilien-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 29.12.2025 720,26 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 22,58 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 27,97 Prozent.

Der CA Immobilien-Wert an der Börse wurde auf 2,17 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at