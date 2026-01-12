CPI Europe Aktie

CPI Europe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 12.01.2026 10:03:45

ATX-Titel CPI Europe-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CPI Europe-Investment von vor 10 Jahren verloren

ATX-Titel CPI Europe-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CPI Europe-Investment von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen CPI Europe-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren wurde die CPI Europe-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 18,49 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die CPI Europe-Aktie investiert hätte, hätte er nun 540,833 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 09.01.2026 auf 15,92 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 610,06 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 13,90 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von CPI Europe belief sich zuletzt auf 2,20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: IMMOFINANZ AG

Nachrichten zu CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)

mehr Nachrichten

Analysen zu CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)

mehr Analysen
05.12.24 CPI Europe Hold Erste Group Bank
29.11.24 CPI Europe Hold Erste Group Bank
21.06.24 CPI Europe Reduce Erste Group Bank
07.06.24 CPI Europe accumulate Erste Group Bank
27.09.23 CPI Europe neutral Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,90 -0,13% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefer -- DAX stabil -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel ab, während sich der deutsche Leitindex kaum verändert. An den Märkten in Fernost dominieren am Montag die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen