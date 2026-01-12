CPI Europe Aktie
WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2
|Performance im Blick
|
12.01.2026 10:03:45
ATX-Titel CPI Europe-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CPI Europe-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurde die CPI Europe-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 18,49 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die CPI Europe-Aktie investiert hätte, hätte er nun 540,833 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 09.01.2026 auf 15,92 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 610,06 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 13,90 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von CPI Europe belief sich zuletzt auf 2,20 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: IMMOFINANZ AG
