CPI Europe Aktie
WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2
|Performance im Blick
|
02.02.2026 10:04:30
ATX-Titel CPI Europe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CPI Europe von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der CPI Europe-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 17,80 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die CPI Europe-Aktie investiert hat, hat nun 561,798 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 735,96 EUR, da sich der Wert einer CPI Europe-Aktie am 30.01.2026 auf 15,55 EUR belief. Mit einer Performance von -12,64 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von CPI Europe bezifferte sich zuletzt auf 2,15 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: IMMOFINANZ AG
Analysen zu CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|05.12.24
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|29.11.24
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|21.06.24
|CPI Europe Reduce
|Erste Group Bank
|07.06.24
|CPI Europe accumulate
|Erste Group Bank
|27.09.23
|CPI Europe neutral
|Erste Group Bank
|05.12.24
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|29.11.24
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|21.06.24
|CPI Europe Reduce
|Erste Group Bank
|07.06.24
|CPI Europe accumulate
|Erste Group Bank
|27.09.23
|CPI Europe neutral
|Erste Group Bank
|15.09.23
|CPI Europe accumulate
|Erste Group Bank
|30.07.21
|CPI Europe kaufen
|Erste Group Bank
|11.06.21
|CPI Europe accumulate
|Erste Group Bank
|15.09.20
|CPI Europe accumulate
|Erste Group Bank
|15.09.20
|CPI Europe accumulate
|Erste Group Bank
|21.06.24
|CPI Europe Reduce
|Erste Group Bank
|14.09.23
|CPI Europe verkaufen
|Deutsche Bank AG
|18.07.23
|CPI Europe verkaufen
|Deutsche Bank AG
|19.01.23
|CPI Europe verkaufen
|Deutsche Bank AG
|08.04.22
|CPI Europe buy
|Erste Group Bank
|05.12.24
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|29.11.24
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|27.09.23
|CPI Europe neutral
|Erste Group Bank
|14.09.22
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|21.07.20
|CPI Europe neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|15,60
|0,32%