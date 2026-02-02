CPI Europe Aktie

CPI Europe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 02.02.2026 10:04:30

ATX-Titel CPI Europe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CPI Europe von vor 5 Jahren bedeutet

ATX-Titel CPI Europe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CPI Europe von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen CPI Europe-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der CPI Europe-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 17,80 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die CPI Europe-Aktie investiert hat, hat nun 561,798 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 735,96 EUR, da sich der Wert einer CPI Europe-Aktie am 30.01.2026 auf 15,55 EUR belief. Mit einer Performance von -12,64 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von CPI Europe bezifferte sich zuletzt auf 2,15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: IMMOFINANZ AG

Nachrichten zu CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)

mehr Nachrichten

Analysen zu CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)

mehr Analysen
05.12.24 CPI Europe Hold Erste Group Bank
29.11.24 CPI Europe Hold Erste Group Bank
21.06.24 CPI Europe Reduce Erste Group Bank
07.06.24 CPI Europe accumulate Erste Group Bank
27.09.23 CPI Europe neutral Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,60 0,32% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:53 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
09:41 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX gibt nach -- DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Während es am heimischen Aktienmarkt abwärts geht, tendiert der deutsche Leitindex zu leichten Aufschlägen. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen