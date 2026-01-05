CPI Europe Aktie

Investmentbeispiel 05.01.2026 10:03:53

ATX-Titel CPI Europe-Aktie: So viel Verlust hätte eine CPI Europe-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in CPI Europe-Aktien verlieren können.

Am 05.01.2021 wurden CPI Europe-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 16,70 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 59,880 CPI Europe-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 941,32 EUR, da sich der Wert einer CPI Europe-Aktie am 30.12.2025 auf 15,72 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 5,87 Prozent verringert.

CPI Europe war somit zuletzt am Markt 2,13 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: IMMOFINANZ AG

