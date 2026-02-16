CPI Europe Aktie

WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2

<
CPI Europe-Investment 16.02.2026 10:03:48

ATX-Titel CPI Europe-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CPI Europe von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in CPI Europe eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde die CPI Europe-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 16,26 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 61,501 CPI Europe-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 977,86 EUR, da sich der Wert einer CPI Europe-Aktie am 13.02.2026 auf 15,90 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 2,21 Prozent verkleinert.

Insgesamt war CPI Europe zuletzt 2,19 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: IMMOFINANZ AG

05.12.24 CPI Europe Hold Erste Group Bank
29.11.24 CPI Europe Hold Erste Group Bank
21.06.24 CPI Europe Reduce Erste Group Bank
07.06.24 CPI Europe accumulate Erste Group Bank
27.09.23 CPI Europe neutral Erste Group Bank
