CPI Europe Aktie
WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2
|CPI Europe-Investment
|
16.02.2026 10:03:48
ATX-Titel CPI Europe-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CPI Europe von vor einem Jahr angefallen
Vor 1 Jahr wurde die CPI Europe-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 16,26 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 61,501 CPI Europe-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 977,86 EUR, da sich der Wert einer CPI Europe-Aktie am 13.02.2026 auf 15,90 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 2,21 Prozent verkleinert.
Insgesamt war CPI Europe zuletzt 2,19 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: IMMOFINANZ AG
Nachrichten zu CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|
09:29
|Wiener Börse-Handel: ATX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.02.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
13.02.26
|Schwacher Handel in Wien: Das macht der ATX am Nachmittag (finanzen.at)
|
13.02.26
|Handel in Wien: ATX am Mittag leichter (finanzen.at)
|
13.02.26
|EQS-DD: CPI Europe AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen (EQS Group)
|
13.02.26
|EQS-DD: CPI Europe AG: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them (EQS Group)
|
13.02.26
|Wiener Börse-Handel ATX fällt zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
12.02.26
|Verluste in Wien: ATX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|05.12.24
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|29.11.24
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|21.06.24
|CPI Europe Reduce
|Erste Group Bank
|07.06.24
|CPI Europe accumulate
|Erste Group Bank
|27.09.23
|CPI Europe neutral
|Erste Group Bank
|05.12.24
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|29.11.24
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|21.06.24
|CPI Europe Reduce
|Erste Group Bank
|07.06.24
|CPI Europe accumulate
|Erste Group Bank
|27.09.23
|CPI Europe neutral
|Erste Group Bank
|15.09.23
|CPI Europe accumulate
|Erste Group Bank
|30.07.21
|CPI Europe kaufen
|Erste Group Bank
|11.06.21
|CPI Europe accumulate
|Erste Group Bank
|15.09.20
|CPI Europe accumulate
|Erste Group Bank
|15.09.20
|CPI Europe accumulate
|Erste Group Bank
|21.06.24
|CPI Europe Reduce
|Erste Group Bank
|14.09.23
|CPI Europe verkaufen
|Deutsche Bank AG
|18.07.23
|CPI Europe verkaufen
|Deutsche Bank AG
|19.01.23
|CPI Europe verkaufen
|Deutsche Bank AG
|08.04.22
|CPI Europe buy
|Erste Group Bank
|05.12.24
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|29.11.24
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|27.09.23
|CPI Europe neutral
|Erste Group Bank
|14.09.22
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|21.07.20
|CPI Europe neutral
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|16,02
|0,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.