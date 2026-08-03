DO Aktie

DO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802

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DO-Anlage 03.08.2026 10:03:45

ATX-Titel DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DO-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

ATX-Titel DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DO-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DO-Aktie Anlegern gebracht.

Die DO-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 67,38 EUR. Bei einem DO-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 148,412 DO-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der DO-Aktie auf 202,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29 979,22 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 199,79 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von DO bezifferte sich zuletzt auf 2,22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com

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