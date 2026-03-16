ATX-Titel DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DO-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in DO eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit dem DO-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 97,50 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die DO-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,026 DO-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 13.03.2026 178,67 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 174,20 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 78,67 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von DO belief sich zuletzt auf 1,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at