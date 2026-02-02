ATX-Titel DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DO-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in DO gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem DO-Papier via Börse Wien ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 100,00 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,000 DO-Aktie im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 197,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 197,20 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 97,20 Prozent.

Der DO-Wert an der Börse wurde auf 2,17 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at