DO Aktie
WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802
02.02.2026 10:04:30
ATX-Titel DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DO-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem DO-Papier via Börse Wien ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 100,00 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,000 DO-Aktie im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 197,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 197,20 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 97,20 Prozent.
Der DO-Wert an der Börse wurde auf 2,17 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com
Analysen zu DO & CO
|20.01.26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.12.25
|DO kaufen
|Erste Group Bank
|15.08.25
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.06.25
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.05.25
|DO accumulate
|Erste Group Bank
