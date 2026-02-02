DO Aktie

DO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802

Lukrativer DO-Einstieg? 02.02.2026 10:04:30

ATX-Titel DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DO-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

ATX-Titel DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DO-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in DO gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem DO-Papier via Börse Wien ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 100,00 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,000 DO-Aktie im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 197,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 197,20 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 97,20 Prozent.

Der DO-Wert an der Börse wurde auf 2,17 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com

Nachrichten zu DO & CO

Analysen zu DO & CO

20.01.26 DO buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.12.25 DO kaufen Erste Group Bank
15.08.25 DO kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.06.25 DO kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.05.25 DO accumulate Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel

DO & CO 196,80 -0,20% DO & CO

