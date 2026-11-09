ATX-Titel DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DO-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DO-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien Handel mit dem DO-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 118,60 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die DO-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,432 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der DO-Aktie auf 218,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 842,33 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 84,23 Prozent vermehrt.

DO markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at