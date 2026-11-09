DO Aktie
WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802
|Rentables DO-Investment?
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09.11.2026 10:03:46
ATX-Titel DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DO-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien Handel mit dem DO-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 118,60 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die DO-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,432 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der DO-Aktie auf 218,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 842,33 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 84,23 Prozent vermehrt.
DO markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,40 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com
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