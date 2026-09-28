DO Aktie
WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802
|Profitabler DO-Einstieg?
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28.09.2026 10:03:45
ATX-Titel DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DO von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse Wien Handel mit dem DO-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das DO-Papier bei 71,49 EUR. Bei einem DO-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,988 DO-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 649,32 EUR, da sich der Wert eines DO-Papiers am 25.09.2026 auf 189,40 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 164,93 Prozent.
DO wurde am Markt mit 2,08 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com
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