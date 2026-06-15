DO Aktie
WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802
|Profitable DO-Investition?
|
15.06.2026 10:04:36
ATX-Titel DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DO von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem DO-Papier via Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die DO-Aktie 171,20 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die DO-Aktie investiert hat, hat nun 5,841 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des DO-Papiers auf 203,50 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 188,67 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 18,87 Prozent.
Der Börsenwert von DO belief sich zuletzt auf 2,24 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com
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