ATX-Titel DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DO von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DO-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades DO-Anteilen via Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren DO-Anteile 167,60 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,597 DO-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 15.05.2026 108,59 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 182,00 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 8,59 Prozent angewachsen.

Insgesamt war DO zuletzt 2,00 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at