ATX-Titel DO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DO-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen DO-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurden DO-Anteile via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die DO-Aktie bei 62,75 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die DO-Aktie investiert, befänden sich nun 1,594 DO-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.08.2026 auf 209,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 333,07 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 233,07 Prozent erhöht.

DO wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,30 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at