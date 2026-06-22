ATX-Titel DO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DO-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in DO-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das DO-Papier an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der DO-Aktie betrug an diesem Tag 138,00 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die DO-Aktie investiert, befänden sich nun 72,464 DO-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 19.06.2026 auf 217,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 724,64 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 57,25 Prozent vermehrt.

DO wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,38 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at