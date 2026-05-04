DO Aktie

DO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802

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Rentable DO-Investition? 04.05.2026 10:03:41

ATX-Titel DO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DO-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

ATX-Titel DO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DO-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren DO-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades DO-Anteilen an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das DO-Papier bei 69,80 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in DO-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,327 DO-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 173,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 478,51 EUR wert. Damit wäre die Investition um 147,85 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von DO belief sich jüngst auf 1,90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com

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