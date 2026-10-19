DO Aktie

DO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802

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Frühes Investment 19.10.2026 10:04:18

ATX-Titel DO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DO-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

ATX-Titel DO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DO-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in DO-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades DO-Anteilen via Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 79,00 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die DO-Aktie investiert, befänden sich nun 12,658 DO-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der DO-Aktie auf 197,20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 496,20 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 149,62 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von DO bezifferte sich zuletzt auf 2,17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com

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