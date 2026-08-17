DO Aktie

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WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802

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DO-Anlage im Blick 17.08.2026 10:04:12

ATX-Titel DO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DO von vor 3 Jahren abgeworfen

ATX-Titel DO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DO von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in DO-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das DO-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das DO-Papier bei 110,60 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,042 DO-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 880,65 EUR, da sich der Wert eines DO-Anteils am 14.08.2026 auf 208,00 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 880,65 EUR, was einer positiven Performance von 88,07 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete DO eine Marktkapitalisierung von 2,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com

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