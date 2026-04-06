DO Aktie

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WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802

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DO-Investition im Blick 06.04.2026 10:03:47

ATX-Titel DO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DO von vor 5 Jahren abgeworfen

ATX-Titel DO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DO von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in DO gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die DO-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des DO-Papiers betrug an diesem Tag 72,90 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in DO-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,372 DO-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 170,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 234,02 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 134,02 Prozent zugenommen.

DO wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,87 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com

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